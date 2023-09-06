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18:28, 6 сентября 2023Среда обитания

Названы положительные последствия снижения доступности ипотеки

«АиФ»: снижение доступности льготной ипотеки стабилизирует цены на жилье
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Снижение доступности льготной ипотеки приведет к тому, что цены на жилье стабилизируются. Положительные последствия этого назвали аналитики, опрошенные изданием «АиФ».

В связи с тем, что размер первоначального взноса на жилищные кредиты может вырасти до 20 процентов, ипотека станет менее доступна для граждан. Однако это, по мнению экспертов, не окажет существенного негативного влияния на экономику страны и в том числе позволит избавить россиян от излишней закредитованности — при высокой доступности жилищных кредитов не всем удается адекватно оценить собственное финансовое положение. Таким образом граждане, у которых нет денег на первоначальный взнос, смогут избежать риска вероятных просрочек кредитов и дальнейшей продажи квартиры.

В качестве других положительных последствий повышения первоначального взноса аналитики упомянули стабилизацию цен на жилье за счет стабилизации спроса на него и, как следствие, остановки роста стоимости недвижимости. Помимо этого, снижение доступности жилищных кредитов приведет к повышению качества строительных работ, так как в стране могут начать возводить меньше жилья.

Ранее стало известно, что повышение ключевой ставки Центробанком привело к всплеску спроса на жилье.

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    Полина Кислицына
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