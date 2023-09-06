Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:25, 6 сентября 2023Среда обитания

Повышение ключевой ставки привело к всплеску спроса на жилье

РИА Новости: повышение ставки ЦБ привело к всплеску спроса на жилье

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Повышение ставки Центробанком (ЦБ) до 12 процентов привело к всплеску спроса на недвижимость. Об этом сообщили риелторы, опрошенные агентством РИА Новости.

По словам экспертов компании «Миэль», в августе 2023 года число обращений от потенциальных покупателей по сравнению с июлем на «вторичку» увеличилось на 20 процентов, а на «первичку» — подскочило на 50 процентов. Они отметили, что рост ключевой ставки спровоцировал поднятие ипотечной, в результате чего начался ажиотажный спрос на недвижимость. Если в первые недели августа, когда ставка выросла с 7,5 до 8,5 процента, началось оживление спроса на готовые квартиры, то последующее ее поднятие до 12 процентов дало покупателям понять, что новые жилищные кредиты будут обходиться покупателям гораздо дороже, что ускорило принятие решений о приобретении недвижимости. При этом, добавили специалисты, выросшие ипотечные ставки на «вторичку» стали стимулом тому, что россияне начали рассматривать покупку жилья на первичном рынке по льготным программам.

В компании «Бест-Новострой» подчеркнули, что число обращений клиентов не продемонстрировало заметный рост или падение в связи с изменением ставки ЦБ, однако сильно увеличилось количество запросов от тех, у кого уже была одобрена ипотека по старым ставкам. По их данным, рост числа таких россиян в августе относительно июля составил 46 процентов.

Материалы по теме:
Россияне отчаянно торгуются за квартиры. Как правильно вести себя при покупке недвижимости и насколько можно сбить цену
Россияне отчаянно торгуются за квартиры.Как правильно вести себя при покупке недвижимости и насколько можно сбить цену
1 августа 2023
«Спрос огромный» Россияне полюбили необычный и дешевый формат жилья из прошлого. Чем их привлекают арендные дома?
«Спрос огромный»Россияне полюбили необычный и дешевый формат жилья из прошлого. Чем их привлекают арендные дома?
23 августа 2023

Напротив, в компании «Метриум» зафиксировали снижение числа запросов клиентов на «первичке» во второй половине августа по сравнению с началом месяца на восемь процентов, а на «вторичке» — на 10 процентов. При этом в организации также наблюдался скачок количества обращений на 25 процентов со стороны тех, кто хотел успеть оформить жилищный кредит по старым условиям в период с 15 до 21 августа, после чего в последнюю неделю месяца произошло ожидаемое снижение данного параметра.

В августе в Центробанке предрекли снижение спроса на новостройки в России в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил о новой «неплохой должности» Суровикина

    В российском регионе произошел массовый поджог автомобилей

    Верховная Рада поддержала кандидатуру нового министра обороны Украины

    В Warner Bros. оценили убытки из-за забастовок в Голливуде

    В российской гимназии объявили эвакуацию из-за взрыва в рюкзаке школьницы

    Стилист назвал россиянкам портящие волосы прически

    Повышение ключевой ставки привело к всплеску спроса на жилье

    МИД Индии прокомментировал изменение названия страны на Бхарат

    Главный импортер российской нефти назвал свои закупки помощью мировой экономике

    Британский журнал изменил слова об «убойном» отделе СБУ после жалобы из Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости