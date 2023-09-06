Повышение ключевой ставки привело к всплеску спроса на жилье

РИА Новости: повышение ставки ЦБ привело к всплеску спроса на жилье

Повышение ставки Центробанком (ЦБ) до 12 процентов привело к всплеску спроса на недвижимость. Об этом сообщили риелторы, опрошенные агентством РИА Новости.

По словам экспертов компании «Миэль», в августе 2023 года число обращений от потенциальных покупателей по сравнению с июлем на «вторичку» увеличилось на 20 процентов, а на «первичку» — подскочило на 50 процентов. Они отметили, что рост ключевой ставки спровоцировал поднятие ипотечной, в результате чего начался ажиотажный спрос на недвижимость. Если в первые недели августа, когда ставка выросла с 7,5 до 8,5 процента, началось оживление спроса на готовые квартиры, то последующее ее поднятие до 12 процентов дало покупателям понять, что новые жилищные кредиты будут обходиться покупателям гораздо дороже, что ускорило принятие решений о приобретении недвижимости. При этом, добавили специалисты, выросшие ипотечные ставки на «вторичку» стали стимулом тому, что россияне начали рассматривать покупку жилья на первичном рынке по льготным программам.

В компании «Бест-Новострой» подчеркнули, что число обращений клиентов не продемонстрировало заметный рост или падение в связи с изменением ставки ЦБ, однако сильно увеличилось количество запросов от тех, у кого уже была одобрена ипотека по старым ставкам. По их данным, рост числа таких россиян в августе относительно июля составил 46 процентов.

Напротив, в компании «Метриум» зафиксировали снижение числа запросов клиентов на «первичке» во второй половине августа по сравнению с началом месяца на восемь процентов, а на «вторичке» — на 10 процентов. При этом в организации также наблюдался скачок количества обращений на 25 процентов со стороны тех, кто хотел успеть оформить жилищный кредит по старым условиям в период с 15 до 21 августа, после чего в последнюю неделю месяца произошло ожидаемое снижение данного параметра.

В августе в Центробанке предрекли снижение спроса на новостройки в России в 2024 году.