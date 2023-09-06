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04:30, 6 сентября 2023Мир

Украине предрекли многомиллионные потери

Bloomberg: 3,3 миллиона граждан Украины могут не вернуться домой из-за границы
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Более трех миллионов украинцев могут не вернуться на родину из-за границы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии Украины.

«Исследование показало, что около 3,3 миллиона украинцев, или почти 8,8 процента населения до начала конфликта, могут не вернуться домой», — пишет автор материала.

По данным исследования, в зависимости от длительности конфликта цифра может вырасти. По словам автора, чем дольше продлятся боевые действия, тем больше граждан Украины решат сделать свои временные убежища новым домом.

Отмечается, что такая перспектива представляет серьезную угрозу для восстановления страны после конфликта. По данным издания, потенциальный отток населения может подорвать экономику.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший предположил, что НАТО развалится в случае вступления Североатлантического альянса в прямой военный конфликт с Россией. Он отметил, что не все члены военного блока готовы конфликтовать с Россией.

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