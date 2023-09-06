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14:43, 6 сентября 2023Экономика

Россияне рассказали об отказе просить повышение у начальства

«Авито Работа»: 46 процентов россиян никогда не просили на работе повышения

Фото: Yasmina H / Unsplash

Почти половина из десяти тысяч россиян (46 процентов), опрошенных «Авито Работой», никогда не начинали сами разговоры с начальством о повышении зарплаты и карьерном росте, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру». Об отказе их инициировать рассказали 51 процент мужчин и 41 процент женщин, участвовавших в исследовании.

Самыми смелыми в вопросе карьерных перспектив оказались сотрудники 18-24 лет. Из них тему прибавки не затрагивали только 29 процентов респондентов. В возрастной категории от 55 до 64 лет таких оказалось вдвое больше, 58 процентов.

Как выяснилось по результатам опроса, реже просят повышения представители сфер искусства (58 процентов), логистики (54 процента), образования (52 процента) и медицины (51 процент). Наиболее активными в этом вопросе оказались маркетологи, рекламщики и пиарщики (75 процентов), айтишники (72 процента) и работники банковской сферы (67 процентов).

Ранее 44 процента опрошенных «Работой.ру» россиян назвали поддержание хороших отношений с начальством самым верным способом подняться по карьерной лестнице. Среди наиболее популярных ответов также оказались трудолюбие и усердие (42 процента), а также наличие релевантного опыта работы (34 процента).

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    Дмитрий Воронин
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