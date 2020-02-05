Назван верный способ получить повышение на работе в России

Почти половина россиян (44 процента) назвали поддержание хороших отношений с начальством самым верным способом подняться по карьерной лестнице. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Работа.ру» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»)

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По мнению граждан, построить успешную карьеру помогают трудолюбие и усердие (42 процента), а также наличие релевантного опыта работы (34 процента). Для получения повышения на работе не менее важно быть компетентным в своей области (28 процентов) и иметь хорошие взаимоотношения с коллегами (20 процентов), считают респонденты.

Также россияне отметили, что помочь в построении карьеры могут индивидуальные психологические особенности личности, наличие правильной мотивации, регулярное повышение квалификации, хорошие условия труда и просто удача. Наименее влияющими на карьерный рост факторами опрошенные назвали инициативность, физическое здоровье и наличие профильного образования.

В январе россияне назвали наиболее мотивирующую их прибавку к зарплате. 40 процентов граждан заявили, что станут работать усерднее, если их зарплата вырастет в полтора-два раза. При повышении на 10-40 процентов повысить продуктивность готовы лишь от 5 до 30 процентов опрошенных.

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