Россияне назвали мотивирующую их прибавку к зарплате

Россияне назвали мотивирующий их размер прибавки к зарплате. Так, согласно опросу Аналитического центра НАФИ, 40 процентов граждан готовы повысить свою производительность, если их зарплата вырастет в полтора-два раза. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

При повышении на 10-40 процентов лучше работать готовы лишь от 5 до 30 процентов опрошенных. 18 процентов респондентов указали, что и так трудятся на пределе своих возможностей, поэтому прибавка в деньгах не заставит их работать усерднее. Причем в Москве и Санкт-Петербурге таких людей больше — 27 процентов.

Большинство работающих россиян — 54 процента — не ожидают роста зарплаты в 2020 году. 29 процентов респондентов считают, что их зарплата повысится. Сокращения ждут 7 процентов опрошенных.

Опрос прошел в декабре 2019-го. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет из 50 регионов России.

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