Названы главные отрасли с ростом зарплат в России

В 2019 году чаще всего зарплату работникам повышали в сферах строительства, промышленности и торговли. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Работа.ру», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что повышением зарплаты в текущем году может похвастаться лишь четверть респондентов. Более половины опрошенных сотрудников российских компаний (57 процентов) указали, что их зарплата в этом году не изменилась, а 18 процентов отметили снижение доходов.

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Чаще всего повышение зарплаты отмечали представители сферы производства и промышленности — этот вариант выбрали 17 процентов респондентов. Рост заработка в отрасли строительства и недвижимости обозначили 12 процентов опрошенных.

Еще 10 процентов респондентов добились повышения жалованья в сфере торговли, 7 процентов — в области транспорта, еще столько же — в сфере образования.

По словам замгендиректора «Работы.ру» Александра Ветеркова, повышение зарплат в упомянутых сферах говорит о росте конкуренции между компаниями, развитии этих отраслей и важности удержания ценных кадров в массовых профессиях.

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