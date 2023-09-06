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15:32, 6 сентября 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по продаже дачи осенью по максимальной цене

Депутат Гаврилов: для продажи дачи с максимальной выгодой приведите ее в порядок

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Для того чтобы продать дачный участок по самой высокой цене, в первую очередь необходимо привести его в товарный вид. Советы о том, как избавиться от недвижимости с максимальной выгодой, россиянам дал депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, правильная подготовка дачи к продаже поможет выручить за нее на 1-1,5 миллиона рублей больше. Для этого понадобится привести ее в порядок: покосить траву, подпилить старую яблоню, покрасить забор, чтобы участок не выглядел запущенным. Гаврилов предупредил, что даже при наличии крепкого и красивого дома неухоженный участок неизбежно снизит сумму сделки. Помимо этого, для продажи участка по самой выгодной цене понадобится придать ухоженный вид дому и другим постройкам на его территории: навести чистоту, покрасить веранду и беседку, вывезти скопившийся мусор, починить розетки или устранить имеющуюся протечку крыши.

Кроме того, депутат указал на необходимость заблаговременно завершить вступление в наследство, а также привести в порядок бумаги о собственности. В противном случае, предупредил он, сделку с потенциальными покупателями придется откладывать по причине проблем с документами, вследствие чего она может сорваться.

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Еще один важный момент, о котором упомянул Гаврилов, — решение вопроса с энергоснабжением участка. «Бывает ведь и так, что провод висит на березе, что само по себе опасно, а продавец годами платит по счетчику соседа. В этом случае у покупателя есть риск приобрести дом фактически без энергоснабжения и с большими долгами, так как получить справку об отсутствии задолженности будет невозможно. Эти нюансы будут негативно сказываться на цене, а кого-то из покупателей и вовсе оттолкнут», — пояснил он.

Наконец, для продажи участка по наиболее выгодной стоимости следует погасить долги по взносам в СНТ, платежам за газ, воду, свет, чтобы они не перешли новому владельцу и не стали причиной таких проблем, как, например, отключение электричества. Эксперт рассказал, что спрос на такую дачу будет невысоким — в свою очередь, это спровоцирует снижение цены.

В сентябре стало известно, что за год дачи в Подмосковье выросли в цене на 14 процентов.

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    Полина Кислицына
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