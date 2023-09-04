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09:01, 5 сентября 2023Среда обитания

Дачи в Подмосковье подорожали

«Авито Недвижимость»: дачи в Подмосковье подорожали на 14%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За год дачи в Подмосковье выросли в цене более чем на десять процентов. О подорожании таких объектов говорится в исследовании «Авито Недвижимости», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В августе 2023 года стоимость дач под Москвой оказалась на 14 процентов выше относительно августа 2022 года. Средняя цена объекта составила два миллиона рублей. По словам экспертов, дачные участки стали самым доступным форматом загородного жилья. При этом за последний месяц цены на подмосковные дачи остались прежними.

Отмечается, что за год спрос на дачи среди клиентов «Авито» снизился на десять процентов, а за последний месяц — на три процента. Также сократилось предложение такой недвижимости — на семь процентов за год и на два процента за месяц.

Ранее сообщалось, что более половины россиян владеют дачами. Хотя бы одним дачным участком владеют 63 процента граждан, еще 14 процентов респондентов время от времени арендуют загородные дома. При этом четверти участников опроса считают, что иметь дачу важно любому взрослому и состоявшемуся человеку.

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    Александра Качан
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