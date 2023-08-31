Раскрыта доля владеющих дачей россиян

«Ситидрайв» и A2:Research: дача есть у 63 процентов россиян

На данный момент дача есть более чем у половины россиян. Информацию об этом раскрыли эксперты каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research по результатам совместного опроса, передает «Газета.Ru».

Специалисты отметили, что на сегодня хотя бы одним дачным участком владеют 63 процента россиян, при этом еще 14 процентов респондентов время от времени арендуют загородные дома. Более четверти опрошенных считают, что иметь дачу сейчас важно любому взрослому и состоявшемуся человеку. Практически каждый десятый участник исследования убежден, что дача является модным и статусным владением. 26 процентов респондентов придерживаются мнения, что дача — это развлечение, но не для всех, а еще 23 процента — что она необходима любой семье с детьми.

Что касается близости участка к городу, то у 43 процентов опрошенных дача расположена в пределах 50 километров от города, у 28 процентов — в пределах от 50 до 100 километров. Еще 17 процентов владеют участком в границах своего города. На дорогу до дачи у 38 процентов респондентов уходит менее часа, а у такой же доли — от часа до двух. 15 процентам при каждой поездке туда приходится стоять в пробках. 16 процентов тратят на дорогу до дачи до трех часов, а еще пять процентов — более трех часов.

Среди факторов, останавливающих их от приобретения дачного участка, россияне выделили сложности с тем, как до него добираться (25 процентов граждан), нежелание заниматься вопросами покупки земли и строительством дома (16 процентов), трудности с финансами (15 процентов). 10 процентов опрошенных заявили, что у них нет времени на то, чтобы заниматься дачей.

В августе риелтор Олег Бендриков рассказал, что наиболее подходящим временем для покупки земельного участка является осень.