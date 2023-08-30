Названо время для самой выгодной покупки дачного участка

Риелтор Бендриков: осень — идеальное время для покупки загородного участка

Наиболее подходящим временем для покупки земельного участка является осень. Самый выгодный сезон для его приобретения назвал риелтор Олег Бендриков, пишет «Вечерняя Москва».

Эксперт по недвижимости отметил, что осенью стоимость участков и спрос на них снижаются, в результате чего потенциальные покупатели могут подобрать себе наиболее оптимальный по цене вариант для приобретения. «Некоторые люди покупают их зимой, потому что цена на участки ниже, чем летом, но здесь есть опасность столкнуться с подтоплениями или неприятностями, которые скрыты под слоем снега и не заметны глазу при покупке. Поэтому лучше всего покупать земельные участки осенью», — пояснил Бендриков.

Кроме того, риелтор отсоветовал россиянам покупать участок в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) и вступать в членство из-за необходимости платить деньги за его охрану, содержание и другие удобства. Вместо этого он порекомендовал приобрести недвижимость в черте города или деревни — за счет этого проблем с обслуживанием будет меньше.

В августе председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что договор купли-продажи приусадебного участка должен включать в себя пункты, которые отражают права и обязанности сторон, стоимость имущества, а также срок передачи прав собственности. Чтобы уберечься от мошенников, он предложил попросить человека предъявить водительское удостоверение или любые другие дополнительные удостоверения личности.

Кроме того, в этот же день стало известно, что российские власти задумали усовершенствовать законодательство по эффективному использованию земель, обозначив новый тип участков — неиспользованных и заброшенных.