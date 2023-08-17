Россиянам рассказали о важных пунктах в договоре при покупке дачи

Депутат Чаплин: договор купли-продажи дачи должен содержать данные о категории

Договор купли-продажи приусадебного участка должен включать в себя пункты, которые отражают права и обязанности сторон, стоимость имущества, а также срок передачи прав собственности. Об этих и других обязательных пунктах россиянам напомнил депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, его слова передает News.ru.

«В договоре должны быть отражены: права и обязанности сторон, цена, порядок разрешения споров, срок передачи участка, согласие супруга на продажу участка, если дача в совместной собственности, отсутствие обременений или наличие ограничений, если дача около заповедной зоны, например, а также местоположение земельного участка, его категория и цель использования», — рассказал Чаплин. Помимо этого, в документах стоит упомянуть о целевом назначении территории, видах ее разрешенного использования, расположенных на ней объектах (при наличии), а также указать кадастровый номер.

Другим правилом, необходимым при проведении сделок с земельным участком, является документальное закрепление общей площади, реквизитов, а также подписей продавца и покупателя. Для того чтобы уберечься от мошенников, Чаплин посоветовал попросить человека предъявить водительское удостоверение или любые другие дополнительные удостоверения личности, после чего пройтись по вышеупомянутым пунктам в договоре.

В августе Никита Чаплин напомнил, что для того, чтобы не нарваться на мошенника при покупке дачи, перед сделкой необходимо проверить документы продавца.