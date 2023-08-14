Россиянам назвали способы обезопасить себя при покупке дачи

Депутат Чаплин: перед покупкой дачи нужно проверять документы продавца

Для того чтобы не нарваться на мошенника при покупке дачи, перед сделкой необходимо проверить документы продавца. Способы обезопасить себя при приобретении участка россиянам назвал депутат Госдумы, глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, его слова передает News.ru.

По словам эксперта, мошенники обычно подделывают паспорт, поэтому стоит просить предоставить СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение или полис ОМС. Кроме того, он порекомендовал пообщаться с будущими соседями по участку и поспрашивать их об объекте.

Также злоумышленники нередко продают недвижимость от имени недееспособного человека. В соответствии с российским законодательством, сделки, которые были заключены с людьми с подтвержденными психическими расстройствами или любыми зависимостями, считаются незаконными. «Поэтому запросите выписку из Росреестра и проверьте историю сделок», — посоветовал Чаплин.

Еще одна возможная опасная ситуация — покупка дачи с неправильными границами, когда мошенники прописывают в бумагах большую площадь дома и земельного участка. Для того чтобы обезопасить себя от подобного обмана, депутат порекомендовал всегда запрашивать выписку ЕГРН и сравнивать метраж территории на месте перед приобретением объекта.

В августе управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова напомнила, что на федеральном уровне бесплатный участок земли могут получить герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, а также герои Социалистического Труда, герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. При этом на региональном уровне предоставить землю в безвозмездное пользование могут более широкому ряду граждан, среди которых — молодые семьи и переселенцы из-за рубежа.