Юрист рассказала о праве ряда россиян получить землю бесплатно

Юрист Ченцова: вернувшиеся из-за рубежа россияне могут бесплатно получить землю

Управляющий юрист JTLconsulting Юлия Ченцова заявила, что в России действует множество региональных и федеральных программ, которые позволяют гражданам получить бесплатный участок земли. Об этом она рассказала в беседе с Ura.ru.

Эксперт напомнила, что у россиян есть право получить землю бесплатно или на льготных условиях в собственность или в аренду. Для этого нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и пройти процедуру получения государственной услуги, а также предоставить необходимые документы и заплатить пошлину. Кроме того, граждане могут лично подать соответствующее заявление в МФЦ.

По словам Ченцовой, на федеральном уровне бесплатный участок земли могут получить герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, а также герои Социалистического Труда, герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

При этом на региональном уровне предоставить землю в безвозмездное пользование могут более широкому ряду граждан, среди которых молодые семьи и вернувшиеся из-за рубежа россияне.

Ранее сообщалось, что одной категории граждан разрешили бесплатно давать землю для строительства дома. Такая возможность появится у рабочих.