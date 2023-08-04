Одной категории граждан разрешили бесплатно давать землю для строительства дома

Рабочим разрешили бесплатно давать землю под ИЖС и личное хозяйство

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому перечень граждан, которые могут бесплатно получить государственные и муниципальные земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или личное подсобное хозяйство (ЛПХ), был расширен. Теперь такая возможность появится еще у одной категории граждан — рабочих. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Государственные или муниципальные земельные участки будут даваться гражданам на срок не более чем в шесть лет, после чего те смогут бесплатно получить их в собственность — если использовали территорию по целевому назначению и работали по основному месту работы в соответствующем муниципальном образовании. Определять, представителям каких именно профессий будет доступна такая возможность, будут власти регионов. Они же при наличии соответствующих региональных законов могут разрешить выдавать участки только тем россиянам, кто стоит на учете как нуждающийся в жилье или имеет основания для постановки на этот учет.

За счет принятия нового закона планируется снизить отток населения из небольших населенных пунктов, а также ускорить темпы ИЖС и социально-экономического развития данных территорий. Он вступит в силу через 10 дней после публикации.

В июле стало известно, что к бесплатным земельным участкам, которые выдают рабочим из отдаленных населенных пунктов, предложили подводить коммуникации.