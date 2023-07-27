Одной категории россиян предложили подводить коммуникации к участкам

Депутат Чаплин предложил подводить коммуникации к бесплатным участкам рабочих

К бесплатным земельным участкам, которые выдают рабочим из отдаленных населенных пунктов, предложили подводить коммуникации. Об изменении программы для одной категории граждан в разговоре с «360» заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Депутат высказался по поводу принятого закона, по которому рабочим выдают бесплатные земельные участки. Однако, по словам Чаплина, россияне отказываются от подобных программ. Он предложил подводить коммуникации к участкам, которые приобретаются не для ведения сельского хозяйства.

«До тех пор, пока бесплатно будет предлагаться только земельный участок, а не земельный участок, по границе которого идет газопровод, водопровод, линия электропередач, программы не помогут освоить территорию, а люди будут от них отказываться. Так что этот вопрос требует тщательной проработки», — объяснил Чаплин.

Ранее Госдума поддержала идею бесплатно выдавать землю представителям востребованных в регионах профессий. Раздавать захотели земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.