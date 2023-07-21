Некоторым россиянам захотели давать землю бесплатно

Представителям востребованных профессий захотели бесплатно давать земельные участки

Госдума поддержала идею бесплатно выдавать землю представителям востребованных в регионах профессий. Об этом сообщает «Российская газета».

Инициатива принадлежит законодателям Карелии, однако ее поддержали в Госдуме. Так, раздавать захотели земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Для регионов создадут списки профессий. Некоторые россияне смогут сначала получить землю в пользование, а потом оформить в собственность. Таким образом в небольших городах хотят решить проблему нехватки рабочих мест.

«В отдаленных районах и территориях отсутствие врачей, учителей, работников культуры является серьезной проблемой. Денежные стимулы не всегда соответствуют ожиданиям работников, поэтому выделение земельных участков решит сразу несколько задач — и привлечет нужных специалистов, и привяжет их к месту работы», — заявил депутат Сергей Алтухов.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что сэкономить при уплате земельного налога могут пенсионеры и многодетные семьи. По словам эксперта, налог на землю зависит от размера налогооблагаемой базы и ставки земельного налога.