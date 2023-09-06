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12:35, 6 сентября 2023Мир

Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии и обсудил БРИКС

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, во время которых обсудил БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и сделку ОПЕК+. Об этом сообщает сайт Кремля.

Принц поблагодарил Путина за предложение присоединиться к БРИКС. Российский президент приветствовал это решение и рассказал о приоритетах на 2024 год, когда Россия будет председательствовать в альянсе.

Также дана высокая оценка взаимодействию двух стран в формате ОПЕК+. «Достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка», — отмечено на сайте Кремля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил свою встречу с Путиным в Сочи. По его словам, обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы.

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    Александр Слабиев
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