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19:46, 5 сентября 2023Мир

Эрдоган оценил встречу с Путиным

Эрдоган заявил, что его встреча с Путиным в Сочи получила высокую оценку в мире
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил встречу с главой России Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

«У нас была всеобъемлющая и очень продуктивная встреча с Путиным в Сочи. Я считаю, что эта встреча получила высокую оценку в мире, когда обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы», — заявил он.

Встреча двух политиков прошла 4 сентября в Сочи. В ходе переговоров они затронули темы зерновой сделки и украинского урегулирования. По словам Эрдогана, стороны пообещали и дальше укреплять многоплановое сотрудничество.

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    Виктория Кондратьева
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