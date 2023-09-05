Эрдоган оценил встречу с Путиным

Эрдоган заявил, что его встреча с Путиным в Сочи получила высокую оценку в мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил встречу с главой России Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

«У нас была всеобъемлющая и очень продуктивная встреча с Путиным в Сочи. Я считаю, что эта встреча получила высокую оценку в мире, когда обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы», — заявил он.

Встреча двух политиков прошла 4 сентября в Сочи. В ходе переговоров они затронули темы зерновой сделки и украинского урегулирования. По словам Эрдогана, стороны пообещали и дальше укреплять многоплановое сотрудничество.