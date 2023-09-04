Эрдоган подвел итоги встречи с Путиным и назвал его дорогим другом

Эрдоган подвел итоги переговоров с Путиным в Сочи и назвал его дорогим другом

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подвел итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи и назвал его своим другом. Заявление главы Турции опубликовано на его странице в X (ранее Twitter).

«Сегодня я встретился в Сочи с президентом России, моим дорогим другом, господином Путиным и обсудил вопросы нашей повестки дня. Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество, особенно в сфере торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов», — подчеркнул политик.

Президент России провел переговоры с турецким коллегой в Сочи 4 сентября, их встреча длилась три часа. Российский лидер назвал прошедшие переговоры продуктивными и содержательными. В ходе встречи Эрдоган вновь предложил свое посредничество между Россией и Украиной.