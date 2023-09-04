Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:46, 4 сентября 2023Мир

Эрдоган подвел итоги встречи с Путиным и назвал его дорогим другом

Эрдоган подвел итоги переговоров с Путиным в Сочи и назвал его дорогим другом

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Turkish Presidential Press Office / Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подвел итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи и назвал его своим другом. Заявление главы Турции опубликовано на его странице в X (ранее Twitter).

«Сегодня я встретился в Сочи с президентом России, моим дорогим другом, господином Путиным и обсудил вопросы нашей повестки дня. Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество, особенно в сфере торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов», — подчеркнул политик.

Президент России провел переговоры с турецким коллегой в Сочи 4 сентября, их встреча длилась три часа. Российский лидер назвал прошедшие переговоры продуктивными и содержательными. В ходе встречи Эрдоган вновь предложил свое посредничество между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу заявил об ожидании здравого смысла от нового главы Минобороны Украины

    Хакеры узнали о планах стран Прибалтики отправить приехавших украинцев на фронт

    Путин допустил ускорение строительства «Силы Сибири-2»

    Психолог перечислил минусы раздельного сна супругов

    Стало известно о предстоящем визите Ким Чен Ына в Россию

    Кулеба назвал нерешенным вопрос поставок Украине ракет ATACMS

    Чемпион Европы одной фразой оценил спор Плющенко на 10 тысяч долларов

    Новый владелец Henkel русифицировал названия шампуней и стирального порошка

    Названы сроки включения отопления в России

    Частный детектив раскрыл главные признаки неверности партнера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости