Охранник укусил питона за хвост и выиграл восемь миллионов рублей

В Таиланде мужчина выиграл в лотерею после ночной схватки с питоном

В Таиланде мужчина выиграл в лотерею несколько миллионов рублей после ночной схватки с питоном. Об этом сообщает издание Next Shark.

23 августа 68-летний ночной охранник фабрики Сарают Малахан дремал на своем рабочем месте, когда на него напал питон. Рептилия обвила его тело и вцепилась в ногу. Он проснулся и вступил в схватку со змеей. Чтобы заставить ее разжать зубы, он укусил ее за хвост, поскольку знал, что это самое слабое место питонов. После этого змея ослабила хватку. «Если бы я не начал бороться, то распрощался бы с жизнью, — рассказал Малахан. — Я едва мог дышать».

Охранник считает, что причиной нападения стало тамариндовое дерево, которое срубили двое рабочих. Там, как считает Малахан, и жил питон. Позже мужчина обнаружил недалеко от этого места 10 змеиных яиц, забрал их и съел. По его мнению, именно из-за этого питон приполз именно к нему.

Однако на этом удача Малахана не закончилась. На следующий день после чудесного спасения он выиграл в лотерею. 16 августа Малахан купил 10 билетов, и некоторые из них оказались выигрышными. В результате мужчина стал обладателем трех миллионов тайских батов (около 8,2 миллиона рублей).

Малахан рассказал журналистам, что собирается сделать побольше добрых дел, чтобы увеличить свои шансы на победу в следующем розыгрыше.

Ранее сообщалось, что в американском городе Тампа, штат Флорида, четверо друзей поймали гигантского питона. Схватка с крупной рептилией попала на видео.