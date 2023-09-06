Очередь на бесплатный проезд на чертовом колесе ВДНХ достигла 60 тысяч человек

Онлайн-очередь на бесплатный проезд на «Солнце Москвы» достигла 60 тысяч человек

Онлайн-очередь на бесплатное катание на крупнейшем колесе обозрения в Европе, расположенном в Москве на ВДНХ, достигла более 60 тысяч человек. Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Новости Москвы».

По данным официального сайта акции, на 18:50 по московскому времени актуальное количество людей, записавшихся на бесплатный проезд на чертовом колесе, составляет 60 800 человек. При этом через несколько минут число начало уменьшаться — скорее всего, это произошло потому, что люди начали отказываться от оформления билетов. В сообществе «Солнце Москвы» во «ВКонтакте» в течение дня сообщили, что 80 процентов билетов разобраны, однако о полном закрытии акции из-за полного набора посетителей не объявляли.

Бесплатное катание на «Солнце Москвы» для москвичей и жителей столицы решили организовать в рамках празднования дня города в ближайшие выходные, 9 и 10 сентября. Помимо этого, пользователи в социальных сетях массово жаловались на то, что официальный сайт аттракциона не работает из-за большого количества заявок. В результате организаторы акции решили дать возможность гражданам получить билеты в кассах-терминалах.

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