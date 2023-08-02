Роберт Дауни-младший раздарит свои автомобили

Роберт Дауни-младший подарит шесть своих эко-автомобилей

Американский актер Роберт Дауни-младший подарит шесть эко-модифицированных автомобилей из своей коллекции. Об этом звезда «Железного человека» напомнил в своем Instargram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Дауни-младший разыграет винтажные авто Chevrolet Corvette 1965 года, Buick Riviera 1966 года, Mercedes-Benz 280SE 1969 года, Chevrolet K10 Pickup 1972 года VW Bus 1972 года и Chevrolet El Camino 1985 года в рамках акции RDJ Dream Cars Sweepstakes. Событие направлено на поддержу организации FootPrint Coalition, которая занимается инвестициями в ориентированные на устойчивое развитие компании.

Принять участие могут граждане США, Великобритании и Канады. Для участия можно пожертвовать некоторую сумму, купить эксклюзивную продукцию на официальном сайте акции или отправить письмо с заявкой организаторам. Отмечается, что размер и наличие пожертвований не влияет на шанс победы. Спонсором заявлен благотворительный фонд Эдварда Чарльза. Розыгрыш стартовал 16 июня 2023 года и продлится до 16 июля 2024-го.

Ранее американский актер Вин Дизель рассказал, что хотел бы пригласить Роберта Дауни-младшего на съемки следующей части фильма «Форсаж». По его словам, актер смог бы сыграть антагониста.