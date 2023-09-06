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12:26, 6 сентября 2023Россия

В Минобороны рассказали о ситуации в районе Работино

Минобороны: в районах Вербового и Работино изменений в тактическом положении нет
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В районах населенных пунктов Вербового и Работино на запорожском направлении изменений в тактическом положении нет. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил России отразили четыре атаки противника на указанном участке линии боевого соприкосновения, отметили в военном ведомстве. При этом с российской стороны были задействованы авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы, пояснили в министерстве.

Потери Вооруженных сил Украины на указанном направлении за сутки составили до 40 человек, а также три единицы бронетехники, включая один танк, и 12 артиллерийских орудий, в том числе западного образца, добавили в Минобороны.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил об отходе российских войск из Работино. По его словам, указанный населенный пункт полностью разрушен и «остался только на карте».

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    Алан Босиков
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