Вооруженные силы России оставили Работино. Как это изменит ситуацию на Запорожском направлении СВО?

Отход Вооруженных сил России из Работино под Запорожьем объяснили

Вооруженные силы (ВС) России тактически отошли из населенного пункта Работино Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

Держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, в общем-то, не представляется целесообразным Евгений Балицкий врио главы Запорожской области

По словам Балицкого, Работино в результате достаточно продолжительных боев практически не существует, населенный пункт «остался только на карте». Однако он подчеркнул, что российские войска находятся на высотах, которые являются главенствующими, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в «воронку» внизу.

Новая линия обороны проходит к югу от Работино

Аналитический проект «Рыбарь» утверждает, что последние пару недель контроль российских войск сохранялся только над пятью-шестью домами на южной окраине населенного пункта: все остальные постройки в селе были разрушены, а украинские формирования уверенно держались за северную окраину.

По информации проекта WarGonzo, российские войска оттянулись в ближайшую лесопосадку, линия боевого соприкосновения изменилась не существенно. «При этом в самом Работино практически не осталось мест, чтобы хоть как-то скрываться от артиллерии. С этим приходится разбираться теперь нашим противникам», — говорится в сообщении.

В боях за Работино ВСУ впервые потеряли британский танк Challenger 2

Новый глава Минобороны Британии Грант Шаппс оперативно подтвердил потерю под Работино первого из 14 поставленных на Украину танков Challenger 2. По его словам, экипаж танка выжил и успешно эвакуировался. Министр назвал потерю танка логичной, так как он находился в зоне боевых действий.

Кроме того, Шаппс опроверг данные о подготовке новых партий из танков, заявив, что Великобритания поставляет ВСУ достаточно бронетехники.

Успех под Работино был достигнут за счет ввода в бой новых резервов

По словам военного эксперта Евгения Норина, ВСУ задействовали в районе Работино новую тактическую группу из хорошо обученных бригад, вооруженных западной техникой. «Сам факт ввода таких сил существенен», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

Украина выбросила на стол серьезный козырь и было бы наивно полагать, что этот козырь сыграет. Евгений Норин военный эксперт

По словам Норина, ВС РФ также перебросили в район Работино свежие силы, в частности псковских десантников из 76-й дивизии ВДВ. Вся эта битва это игра на накопление и расход резервов. «И в первую очередь надо смотреть на расходование резервов, потому что позиции сами себя не защитят», — подчеркнул он. Норин напомнил, что не так давно российская сторона сделала ход, начав наступление под Купянском, которое ВСУ смогли купировать как раз за счет переброски резервов и сейчас ход за ВСУ.

Потеря Работино не окажет глобального влияния на Запорожский участок фронта

В беседе с «Лентой.ру» военный эксперт Евгений Норин подчеркнул, что позиционно ситуация остается нормальной для российских сил. «Ничего страшного в потере Работино самой по себе нет. Это не борьба за ключевые позиции, это борьба за резервы», — сказал он.

Каждая конкретная деревня сейчас не принципиальна, Работино не узловая точка российской обороны Евгений Норин военный эксперт

По словам Норина, взяв Работино ВСУ преодолели предполье российской оборонительной линии и вышли к первой линии обороны. «Когда украинцы заявляют о "прорыве" это, мягко говоря, не так. Сейчас ВСУ выиграли приз в виде боя на основной линии обороны российской армии, причем на узком участке. Преодоление предполья за два месяца боев сложно назвать успехом», — сказал он.

ВСУ продолжают атаки на других участках Запорожского направления

По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, российские военные смогли остановить продвижение войск Украины на Времевском выступе в Запорожской области. Он уточнил, что на этом участке фронта ВСУ пытались атаковать российские войска в направлении сел Новодонецкое и Новомайорское, но были отброшены.

Рогов также сообщил, что ВСУ были вынуждены перебросить на ореховское направление личный состав бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). «Их раньше не было. Это говорит о том, что на фоне провала контрнаступления командование ВСУ кидает вообще всех, чтобы каким-то образом продавить ситуацию на данном направлении», — сказал Рогов.