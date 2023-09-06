Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:09, 6 сентября 2023Бывший СССР

Украина перебросила «Азов» на ореховское направление

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил, что ВСУ перебросили «Азов» под Орехов
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за проблем в наступлении в Запорожской области были вынуждены перебросить на ореховское направление личный состав бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Их раньше не было. Это говорит о том, что на фоне провала контрнаступления командование ВСУ кидает вообще всех, чтобы каким-то образом продавить ситуацию на данном направлении», — сказал Рогов.

Он также отметил, что ситуация на линии фронта в Запорожской области находится под контролем Российской армии, а попытки украинских частей прорвать первую линию обороны пресекаются.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы России тактически отошли из населенного пункта Работино. Он подчеркнул, что российские войска находятся на высотах, которые являются главенствующими, а ВСУ попали в «воронку» внизу.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженные силы России оставили Работино. Как это изменит ситуацию на Запорожском направлении СВО?

    Стали известны сроки пребывания Блинкена на Украине

    Зеленский оценил подготовку Украины к зиме словами «есть над чем работать»

    В России ветеран СВО с судимостью будет учить студентов патриотизму

    12-летняя россиянка удерживала в квартире школьницу и избивала ее

    53-летняя Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в прозрачном платье

    Интерес россиян к подержанным автомобилям вырос

    Молдавия согласилась отдать «Газпрому» один процент от требований

    Вторая по величине служба доставки в Европе решила уйти из России

    Петербурженка обвинила курсанта из Махачкалы в симуляции нищеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости