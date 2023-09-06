Глава «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил, что ВСУ перебросили «Азов» под Орехов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за проблем в наступлении в Запорожской области были вынуждены перебросить на ореховское направление личный состав бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Их раньше не было. Это говорит о том, что на фоне провала контрнаступления командование ВСУ кидает вообще всех, чтобы каким-то образом продавить ситуацию на данном направлении», — сказал Рогов.

Он также отметил, что ситуация на линии фронта в Запорожской области находится под контролем Российской армии, а попытки украинских частей прорвать первую линию обороны пресекаются.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы России тактически отошли из населенного пункта Работино. Он подчеркнул, что российские войска находятся на высотах, которые являются главенствующими, а ВСУ попали в «воронку» внизу.

