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10:15, 6 сентября 2023Бывший СССР

Отход Российской армии из Работино объяснили

WarGonzo: ВС РФ отошли из Работино, ВСУ оказались под огнем артиллерии России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России отошли из Работино Запорожской области, оставив Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрушенный населенный пункт, в котором практически невозможно спрятаться от огня артиллерии. Об этом сообщает Telegram-канал проекта WarGonzo.

«Линия обороны, оттянувшаяся в ближайшую лесополку, изменилась несущественно. При этом в самом Работино практически не осталось мест, чтобы хоть как-то скрываться от артиллерии. С этим приходится разбираться теперь нашим противникам», — говорится в публикации.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы России тактически отошли из населенного пункта Работино. Он подчеркнул, что российские войска находятся на высотах, которые являются главенствующими, а ВСУ попали в «воронку» внизу.

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    Алевтина Запольская
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