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09:02, 6 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о тактическом отходе ВС РФ из Работино

Балицкий заявил, что ВС РФ тактически отошли из Работино Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России тактически отошли из населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы региона Евгений Балицкий, выпуск доступен на платформе Rutube.

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, (...) в общем-то, не представляется целесообразным», — сказал он и добавил, что ВС РФ отошли на холмы.

Как указал врио главы региона, Работино в результате достаточно продолжительных боев практически не существует, населенный пункт «остался только на карте». Однако Балицкий подчеркнул, что российские войска находятся на высотах, которые являются главенствующими, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в «воронку» внизу.

Ранее Балицкий назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения в районе Работино напряженной. Он отмечал, что фиксировалось движение украинской техники и выдвижение штурмовой группы ВСУ.

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    Кристина Есикова
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