В Запорожской области сообщили о напряженной ситуации в районе Работино

Врио главы Запорожской области сообщил о напряженной ситуации в районе Работино

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил в своем Telegram-канале о напряженной ситуации на линии боевого соприкосновения в районе села Работино.

По его словам, ночью вновь были зафиксированы движения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также выдвижение штурмовой группы украинских военных до 20 человек, уничтоженной в результате стрелкового боя. Балицкий уточнил, что всего за прошедшие сутки ВСУ потеряли 140 бойцов, шесть танков, четыре беспилотника и один пикап.

Ранее военнослужащий 71-го гвардейского мотострелкового полка сообщал, что ВСУ всеми силами пытаются пробить путь к Мелитополю. При этом их попытки он оценил как провальные.