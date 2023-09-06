Российские военные остановили атаку ВСУ на Времевском выступе

Рогов заявил, что ВС РФ смогли остановить продвижение ВСУ на Времевском выступе

Российские военные смогли остановить продвижение войск Украины на Времевском выступе в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что на этом участке фронта ВСУ пытались атаковать российские войска. Украинские военные медленно продвигались в направлении сел Новодонецкое и Новомайорское, но все же были остановлены и разбиты. Рогов добавил, что сейчас оба поселка находятся под контролем российских войск, однако боевые действия в регионе все еще продолжаются.

Ранее также Рогов рассказал, что российские войска отбили несколько атак ВСУ в районе Работино под Запорожьем. По его словам, сейчас там продолжаются ожесточенные бои. Тогда же глава движения «Мы вместе с Россией» добавил, что ВС РФ заняли высоты южнее села и разбивают украинскую армию, которая находится в низине.

Незадолго до этого временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий заявил о тактическом отходе ВС РФ из Работино. Он объяснил, что российские военные отошли на близлежащие холмы, так как «держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, не представляется целесообразным».