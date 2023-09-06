Рогов рассказал о ситуации в районе Работино

Рогов: ВС РФ отбили несколько атак ВСУ в районе Работино, идут ожесточенные бои

Российские войска отбили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино Запорожской области, идут ожесточенные бои. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«В районе Работино отбито несколько атак украинских войск. Враг понес потери в живой силе и технике и отброшен обратно. (…) Враг находится на северных окраинах поселка и в полуразрушенном здании школы в центре, наши ребята — на юго-западных», — рассказал он.

Рогов уточнил, что продвижения ВСУ в Работино нет. По его словам, российские военные заняли все господствующие высоты южнее села и уничтожают украинскую армию, которая находится в низине. Он подчеркнул, что попытки ВСУ полностью занять село пресекаются. Как отметил глава движения, российские подразделения держат все Работино под огневым контролем.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что силы России тактически отошли из Работино. Он подчеркнул, что российские войска находятся на высотах, которые являются главенствующими, а ВСУ попали в «воронку» внизу.