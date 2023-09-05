Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:38, 5 сентября 2023Бывший СССР

Украина перешла в наступление под Угледаром. Какими силами ВСУ пытаются прорвать российскую оборону?

Комбат Ходаковский: после артподготовки ВСУ перешли в наступление под Угледаром

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в районе населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское под Угледаром Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

После нескольких дней артподготовки противник перешел к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское

Александр Ходаковскийкомандир батальона «Восток»

Он уточнил, что наибольшая активность украинской армии зафиксирована в районе Новодонецкого. По словам Ходаковского, ВСУ предпринимают попытку прорыва с применением большого числа бронетехники.

Кроме того, он добавил, что идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Украинские военные пытаются двигаться и на Новомайорское, заявил комбат.

Министерство обороны России назвало самые напряженные участки фронта

Министерство обороны России сообщало, что наиболее сложными направлениями в зоне спецоперации за период с 25 августа по 1 сентября стали донецкое и запорожское направления. По данным оборонного ведомства, ВСУ на запорожском фронте совершили 44 безуспешные попытки атаковать российские войска.

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023

На донецком направлении украинские подразделения попытались прорвать оборону в районах Клещеевки и Малоильновки ДНР. В оборонном ведомстве подчеркивали, что эти попытки ВСУ также были безуспешны.

Кроме того, врио главы ДНР Денис Пушилин называл обстановку на артемовском направлении стабильно напряженной. По его словам, самый горячий участок фронта находится на рубеже Клещеевка — Андреевка, там ВСУ проводили регулярные атаки.

На авдеевском направлении российские подразделения отразили несколько атак украинских войск, отмечал Пушилин. По его словам, ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике.

Российская армия проводит успешное наступление на купянском направлении

30 августа Вооруженные силы России отразили три атаки 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ на купянском направлении. В Министерстве обороны России сообщили, что это произошло это неподалеку от харьковского села Синьковка и в районе населенных пунктов Сергеевка и Новоегоровка Луганской народной республики (ЛНР). Ранее в оборонном ведомстве также информировали, что российские подразделения улучшили свое положение на купянском направлении.

Материалы по теме:
«Мы готовы умирать без пафоса» Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
«Мы готовы умирать без пафоса»Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
29 октября 2019
Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
Просили подождать.Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
26 июня 2021

23 августа президент Украины Владимир Зеленский отверг идею переброски подразделений войск с востока для наступления на юге. Он считает, что в случае подобного маневра Киев потеряет еще больше территорий.

Предложение: давайте возьмем наши вооруженные силы и перебросим куда-то. После этого будет следующее: пару дней [и Россия возьмет] Славянск, Краматорск, потом Павлоград, Днепропетровск, Харьков. Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс

Владимир Зеленский президент Украины

Позже глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что линия фронта продвигается в сторону Купянска. Как он утверждал, контратаки ВСУ интенсивные, но не результативные.

Помимо этого, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что украинские силы несут большие потери в боях под Купянском. На некоторых участках за три дня боевых действий части бригад ВСУ могут терять до 60 процентов военных. По его словам, украинские войска вынуждены регулярно проводить мероприятия по ротации, одну из которых российские бойцы сорвали 5 сентября в районе Петропавловки под Купянском.

***
Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Украина перешла в наступление под Угледаром. Какими силами ВСУ пытаются прорвать российскую оборону?

    Названы способы избавиться от последствий обжорства

    Состояние избитого под Ростовом участника СВО ухудшилось

    Опубликован список самых востребованных в рекламе артистов

    Российский студент решил поджечь релейные шкафы и попался

    Microsoft предупредила об окончании поддержки Windows 11 21H2

    Россиян научили распоряжаться деньгами

    Два крупнейших платежных сервиса Узбекистана приостановили переводы за рубеж

    Вуди Аллен назвал культуру отмены глупой

    Охлобыстин сообщил о состоянии Ефремова в тюрьме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости