Комбат Ходаковский: после артподготовки ВСУ перешли в наступление под Угледаром

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в районе населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское под Угледаром Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

После нескольких дней артподготовки противник перешел к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское Александр Ходаковский командир батальона «Восток»

Он уточнил, что наибольшая активность украинской армии зафиксирована в районе Новодонецкого. По словам Ходаковского, ВСУ предпринимают попытку прорыва с применением большого числа бронетехники.

Кроме того, он добавил, что идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Украинские военные пытаются двигаться и на Новомайорское, заявил комбат.

Министерство обороны России назвало самые напряженные участки фронта

Министерство обороны России сообщало, что наиболее сложными направлениями в зоне спецоперации за период с 25 августа по 1 сентября стали донецкое и запорожское направления. По данным оборонного ведомства, ВСУ на запорожском фронте совершили 44 безуспешные попытки атаковать российские войска.

На донецком направлении украинские подразделения попытались прорвать оборону в районах Клещеевки и Малоильновки ДНР. В оборонном ведомстве подчеркивали, что эти попытки ВСУ также были безуспешны.

Кроме того, врио главы ДНР Денис Пушилин называл обстановку на артемовском направлении стабильно напряженной. По его словам, самый горячий участок фронта находится на рубеже Клещеевка — Андреевка, там ВСУ проводили регулярные атаки.

На авдеевском направлении российские подразделения отразили несколько атак украинских войск, отмечал Пушилин. По его словам, ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике.

Российская армия проводит успешное наступление на купянском направлении

30 августа Вооруженные силы России отразили три атаки 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ на купянском направлении. В Министерстве обороны России сообщили, что это произошло это неподалеку от харьковского села Синьковка и в районе населенных пунктов Сергеевка и Новоегоровка Луганской народной республики (ЛНР). Ранее в оборонном ведомстве также информировали, что российские подразделения улучшили свое положение на купянском направлении.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский отверг идею переброски подразделений войск с востока для наступления на юге. Он считает, что в случае подобного маневра Киев потеряет еще больше территорий.

Предложение: давайте возьмем наши вооруженные силы и перебросим куда-то. После этого будет следующее: пару дней [и Россия возьмет] Славянск, Краматорск, потом Павлоград, Днепропетровск, Харьков. Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс Владимир Зеленский президент Украины

Позже глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что линия фронта продвигается в сторону Купянска. Как он утверждал, контратаки ВСУ интенсивные, но не результативные.

Помимо этого, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что украинские силы несут большие потери в боях под Купянском. На некоторых участках за три дня боевых действий части бригад ВСУ могут терять до 60 процентов военных. По его словам, украинские войска вынуждены регулярно проводить мероприятия по ротации, одну из которых российские бойцы сорвали 5 сентября в районе Петропавловки под Купянском.