Пушилин оценил обстановку на артемовском направлении

Пушилин назвал обстановку на артемовском направлении стабильно напряженной

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале оценил обстановку на артемовском направлении и назвал ее стабильно напряженной.

«Самый горячий участок — на рубеже Клещеевка-Андреевка: регулярные атаки противника, в ответ — наши контратаки и, по возможности, улучшение позиций нашими ребятами», — уточнил он.

Пушилин рассказал, что посетил 1-й армейский корпус, ведущий боевые действия на артемовском направлении, а также наградил 3-й гвардейский отдельный батальон орденом Республики и вручил Золотую звезду Героя ДНР командиру 58-го гвардейского отдельного батальона специального назначения.

Ранее, 29 августа, врио главы ДНР заявил, что Вооруженные силы Украины снизили интенсивность на флангах Артемовска (украинское название — Бахмут). Он уточнил, что противник намерен перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций. Однако российские военные принимают дополнительные меры, чтобы не допустить нового наступления.

