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21:30, 3 сентября 2023Бывший СССР

Пушилин оценил обстановку на артемовском направлении

Пушилин назвал обстановку на артемовском направлении стабильно напряженной
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале оценил обстановку на артемовском направлении и назвал ее стабильно напряженной.

«Самый горячий участок — на рубеже Клещеевка-Андреевка: регулярные атаки противника, в ответ — наши контратаки и, по возможности, улучшение позиций нашими ребятами», — уточнил он.

Пушилин рассказал, что посетил 1-й армейский корпус, ведущий боевые действия на артемовском направлении, а также наградил 3-й гвардейский отдельный батальон орденом Республики и вручил Золотую звезду Героя ДНР командиру 58-го гвардейского отдельного батальона специального назначения.

Ранее, 29 августа, врио главы ДНР заявил, что Вооруженные силы Украины снизили интенсивность на флангах Артемовска (украинское название — Бахмут). Он уточнил, что противник намерен перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций. Однако российские военные принимают дополнительные меры, чтобы не допустить нового наступления.

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    Марина Совина
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