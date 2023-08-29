Пушилин описал ситуацию на флангах Артемовска

Пушилин заявил, что ВСУ снизили интенсивность боев на флангах Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили интенсивность на флангах Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

Он уточнил, что противник намерен перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций. Однако российские военные принимают дополнительные меры, чтобы не допустить нового наступления.

Пушилин добавил, что фланги Артемовска остаются горячим направлением, украинские подразделения регулярно пытаются атаковать в районах Клещеевки и Андреевки.

Ранее бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис указал, что ВСУ понесли значительные и бессмысленные потери, обороняя Артемовск и Соледар, что снизило возможности армии страны при контрнаступлении. «Месяц за месяцем [президент Украины Владимир] Зеленский отправлял бригаду за бригадой в Бахмут, чтобы переломить ситуацию. Украина не только потратила невосполнимые ресурсы на защиту стратегически несущественного города, но и потеряла критически важные бригады для своего будущего наступления», — посчитал экс-офицер. По его мнению, высшее украинское руководство пострадало от сочетания неверных решений, переоценки собственных возможностей и эффективности западного оружия.