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14:03, 30 августа 2023Россия

Российская армия отразила атаки ВСУ под Харьковом и в ЛНР

Минобороны: армия России отразила три атаки ВСУ в Харьковской области и ЛНР

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская армия на купянском направлении отразила три атаки 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это произошло под Харьковом и в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявили журналистам в ходе брифинга в Минобороны в среду, 30 августа.

В ведомстве уточнили, что произошло это неподалеку от харьковского села Синьковка и в районе луганских населенных пунктов Сергеевка и Новоегоровка. В подавлении атак участвовали группировки войск «Западная» и артиллерия. Кроме того, были применены тяжелые огнеметные системы.

В Минобороны уточнили, что потери противника на купянском направлении составили до 100 бойцов. Там же ВСУ лишились
трех боевых бронированных машин, трех автомобилей, двух американских орудий М109, гаубицы Д-30.

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Были уничтожены самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Krab» польского производства, указали в российском ведомстве.

29 августа Минобороны отчиталось о том, что российские военнослужащие на купянском направлении отразили шесть украинских атак в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.

Еще раньше российское оборонное ведомство докладывало об отражении двух атак ВСУ на том же направлении.

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    Анна Щербакова
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