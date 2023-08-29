Минобороны заявило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении
Российские военнослужащие на купянском направлении за прошедшие сутки отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник, 29 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.
Потери противника составили до 50 бойцов, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Днем ранее, 28 августа, военное ведомство отчиталось об отражении двух атак ВСУ на данном направлении. Было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.
Ранее в сети появилось видео, на котором ВС России с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили французскую гаубицу Caesar.