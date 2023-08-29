Минобороны заявило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны отчиталось об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

Российские военнослужащие на купянском направлении за прошедшие сутки отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник, 29 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Потери противника составили до 50 бойцов, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Днем ранее, 28 августа, военное ведомство отчиталось об отражении двух атак ВСУ на данном направлении. Было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

Ранее в сети появилось видео, на котором ВС России с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили французскую гаубицу Caesar.