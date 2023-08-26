Уничтожение французской гаубицы Caesar российскими войсками показали на видео

Российские военные «Ланцетом» уничтожили французскую гаубицу Caesar в зоне СВО

Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили французскую гаубицу Caesar. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Спецназ группировки V с помощью "Ланцета" уничтожил французскую самоходную гаубицу "Цезарь" на Южно-Донецком фронте», — говорится в публикации. Канал также выложил видео, на котором показано выведение гаубицы из строя.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные за сутки уничтожили более 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. В ведомстве также указали, что под обстрел попали семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и артиллерийская система М777.

Перед этим в Минобороны рассказали об уничтожении польской самоходной артиллерийской установки Krab. В военном ведомстве раскрыли, что это было сделано на купянском направлении.

