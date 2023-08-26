Минобороны сообщило об уничтожении до 115 бойцов ВСУ в Запорожье

Российские военные за сутки уничтожили более 100 бойцов Вооруженных сил Украны (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что были повержены до 115 военнослужащих украинской армии. Кроме того, под обстрел попали семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и артиллерийская система М777.

Помимо прочего, были ликвидированы буксируемая гаубица М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, а также орудие FH-70 из Великобритании.

Ранее сообщалось, что российские военные отразили пять контратак ВСУ. Офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что удалось уничтожить около 40 военнослужащих противника. При этом отражено пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники и состава 43-й, 44-й и 115-й отдельных механизированных и 68-й отдельной егерской бригады.