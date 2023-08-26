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05:46, 26 августа 2023Россия

Российские военные отразили пять контратак ВСУ

Минобороны: ВС России отразили пять контратак украинской армии

Фото: РИА Новости

Отражено пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники и состава 43-й, 44-й и 115-й отдельных механизированных (ВСУ) бригад, заявил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин. Об этом пишет РИА Новости.

Офицер сообщил, что армии России удалось уничтожить около 40 военнослужащих противника. При этом отражено пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники и состава 43-й, 44-й и 115-й отдельных механизированных и 68-й отдельной егерской бригады.

Штурмовые группы Вооруженных сил России (ВС РФ) овладели двумя опорными пунктами на купянском направлении. Помимо этого, ВС РФ взяли под контроль три наблюдательных поста и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана.

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    Марина Совина
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