Минобороны: ВС России отразили пять контратак украинской армии

Отражено пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники и состава 43-й, 44-й и 115-й отдельных механизированных (ВСУ) бригад, заявил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин. Об этом пишет РИА Новости.

Офицер сообщил, что армии России удалось уничтожить около 40 военнослужащих противника. При этом отражено пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники и состава 43-й, 44-й и 115-й отдельных механизированных и 68-й отдельной егерской бригады.

Штурмовые группы Вооруженных сил России (ВС РФ) овладели двумя опорными пунктами на купянском направлении. Помимо этого, ВС РФ взяли под контроль три наблюдательных поста и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана.