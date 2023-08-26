Российские военные уничтожили польскую САУ Krab

Минобороны отчиталось об уничтожении польской САУ Krab на купянском направлении

Российские военные на купянском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab, принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Военное ведомство отчиталось также о поражении четырех боевые бронированных машин, двух автомобилей и двух гаубиц Д-20. Помимо этого, ВСУ за сутки, по данным российского Минобороны, потеряли до 50 военнослужащих на данном направлении.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы группировки «Юг» поразили пункт дислокации ВСУ в районе Клещеевки (Артемовский район). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Российские военные уничтожили две БМП противника в Григоровке и Андреевке. Была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы в Белеевке и блиндаж в деревне Победа. Кроме того, Астафьев сообщил об уничтожении самоходной артиллерийское установке польского производства Krab.