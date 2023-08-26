Российские военные уничтожили польскую САУ Krab
Российские военные на купянском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab, принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Военное ведомство отчиталось также о поражении четырех боевые бронированных машин, двух автомобилей и двух гаубиц Д-20. Помимо этого, ВСУ за сутки, по данным российского Минобороны, потеряли до 50 военнослужащих на данном направлении.
Ранее стало известно, что российские артиллеристы группировки «Юг» поразили пункт дислокации ВСУ в районе Клещеевки (Артемовский район). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Российские военные уничтожили две БМП противника в Григоровке и Андреевке. Была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы в Белеевке и блиндаж в деревне Победа. Кроме того, Астафьев сообщил об уничтожении самоходной артиллерийское установке польского производства Krab.