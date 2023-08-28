Минобороны заявило об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении
Российские военнослужащие на купянском направлении отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Об этом в понедельник, 28 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.
«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20», — отчитались в ведомстве.
Противник понес потери также на херсонском направлении спецоперации: до 35 бойцов, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» американского производства и две гаубицы Д-30.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три управляемые авиабомбы JDAM.