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13:02, 28 августа 2023Россия

Минобороны заявило об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны России отчиталось об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военнослужащие на купянском направлении отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Об этом в понедельник, 28 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20», — отчитались в ведомстве.

Противник понес потери также на херсонском направлении спецоперации: до 35 бойцов, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» американского производства и две гаубицы Д-30.

В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три управляемые авиабомбы JDAM.

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    Евгения Куликова
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