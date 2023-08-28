Минобороны заявило об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны России отчиталось об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении

Российские военнослужащие на купянском направлении отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Об этом в понедельник, 28 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20», — отчитались в ведомстве.

Противник понес потери также на херсонском направлении спецоперации: до 35 бойцов, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» американского производства и две гаубицы Д-30.

В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три управляемые авиабомбы JDAM.