Минобороны России: средства ПВО перехватили три управляемые авиабомбы JDAM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три управляемые авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там не уточнили, где конкретно были перехвачены америск авиабомбы. Средства ПВО также поразили один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Помимо этого, российские военные уничтожили 27 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

JDAM — это авиабомбы, которые дополнительно оборудованы аэродинамическим комплектом с наведением по системе GPS массой от 230 до 960 килограммов и дальностью применения от 40 километров.

Ранее в июне сообщалось, что российские войска сбили на авдеевском направлении управляемую авиабомбу. Снаряд противника был поражен зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Тор-М2».