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13:31, 5 июня 2023Россия

Российский ЗРК сбил управляемую американскую авиабомбу JDAM в районе Авдеевки

В Минобороны сообщили о сбитой в районе Авдеевки управляемой американской авиабомбе JDAM

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска сбили на авдеевском направлении управляемую авиабомбу американского производства Joint Direct Attack Munition (JDAM), которую использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг», заявление которого опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

По словам представителя ведомства, снаряд противника был поражен зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Тор-М2».

По информации из открытых источников, JDAM — это авиабомбы, которые дополнительно оборудованы аэродинамическим комплектом с наведением по системе GPS массой от 230 до 960 килограммов и дальностью применения от 40 километров.

Это не первый аналогичный снаряд, сбитый российскими военными за время спецоперации. 3 мая авиабомбу JDAM перехватили российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в Донбассе.

31 марта использование ВСУ американских высокоточных авиабомб, оснащенных системой наведения JDAM подтвердил советник командования Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат. Он подчеркнул, что Киеву нужно еще больше таких «умных бомб» для изменения положения украинской армии на фронте.

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    Зураб Дарахвелидзе
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