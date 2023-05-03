Управляемую американскую бомбу JDAM сбили в Донбассе

Минобороны впервые сообщило о перехвате управляемой бомбы JDAM, поставленной ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские системы ПВО сбили американскую управляемую авиабомбу Joint Direct Attack Munition (JDAM). Об этом сообщили журналистам в Минобороны 3 мая.

Точное место перехвата бомбы в Донбассе не уточняется. Кроме JDAM за сутки средствами ПВО перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS.

РИА Новости отмечает, что Минобороны сообщило о сбитой JDAM впервые с начала спецоперации.

В конце марта советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что украинские силы используют американские высокоточные авиабомбы JDAM. «Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны», — рассказал Игнат.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин заявил, что особенность JDAM заключается в дальности ее действия, а также в высоте, на которой она может быть использована.