Минобороны сообщило, что российские системы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России 3 мая.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Ольшаны и Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), села Подстепное в Херсонской области, в районах Сергеевки, Волновахи и Васильевки в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районах села Таволжанка в Харьковской области и села Ромашково в Сумской области.

Кроме этого, за сутки было перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и одна управляемая авиационная бомба JDAM американского производства.

Также, по данным Минобороны, российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.