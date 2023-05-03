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14:34, 3 мая 2023Россия

Российские системы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ

Минобороны сообщило, что российские системы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России 3 мая.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Ольшаны и Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), села Подстепное в Херсонской области, в районах Сергеевки, Волновахи и Васильевки в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районах села Таволжанка в Харьковской области и села Ромашково в Сумской области.

Кроме этого, за сутки было перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и одна управляемая авиационная бомба JDAM американского производства.

Также, по данным Минобороны, российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Родикова
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