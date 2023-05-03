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14:32, 3 мая 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Сумской области

Минобороны отчиталось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Сумской области
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что склад находился близ населенного пункта Прогресс. Помимо этого, в близ Степногорска Запорожской области российским военным удалось уничтожить американскую радиолокационнаю станцию контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50.

Помимо этого, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России были поражены 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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