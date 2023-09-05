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07:58, 5 сентября 2023Бывший СССР

Марочко рассказал о срыве ротации ВСУ под Купянском

Марочко: российские бойцы сорвали ротацию украинских силовиков под Купянском

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские военные сорвали ротацию украинских силовиков под Купянском. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

По данным Марочко, украинские силовики пытались осуществить ротационные мероприятия на одной из передовых позиций в районе населенного пункта Петропавловка. Бронетранспортер с личным составом своевременно был обнаружен, и, при помощи противотанкового комплекса по нему было нанесено успешное огневое поражение.

Военный эксперт уточнил, что в результате удара бронетранспортер вместе с экипажем уничтожен. По предварительной информации потери противника составили около десяти человек.

Ранее сообщалось, что экипаж российского танка Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» поразил блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом рассказал командир танкового взвода. Также стало известно, что группировка «Запад» уничтожила до роты бойцов ВСУ на этом направлении.

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    Екатерина Подвигина
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