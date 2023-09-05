Российский боец рассказал о «разобранных» танкистами блиндажах ВСУ

Боец ВС России: танкисты ЗВО уничтожили блиндажи ВСУ на купянском направлении

Экипаж российского танка Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» поразил блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом РИА Новости сообщил командир танкового взвода.

Собеседник агентства рассказал, что на то, чтобы «разобрать» цель, его машине потребовалось выйти на удобную позицию и сделать три выстрела. Он добавил, что танкисты выезжают на боевые задачи три-четыре раза в день и поражают позиции ВСУ для дальнейшего продвижения пехоты.

Ранее в сети появилось видео, на котором экипаж российского танка в одиночку принимает бой с двумя украинскими танками и пятью бронемашинами. Затем глава Минобороны России Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, уничтожившего колонну ВСУ.