Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:54, 5 сентября 2023Бывший СССР

Российский боец рассказал о «разобранных» танкистами блиндажах ВСУ

Боец ВС России: танкисты ЗВО уничтожили блиндажи ВСУ на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Экипаж российского танка Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» поразил блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом РИА Новости сообщил командир танкового взвода.

Собеседник агентства рассказал, что на то, чтобы «разобрать» цель, его машине потребовалось выйти на удобную позицию и сделать три выстрела. Он добавил, что танкисты выезжают на боевые задачи три-четыре раза в день и поражают позиции ВСУ для дальнейшего продвижения пехоты.

Ранее в сети появилось видео, на котором экипаж российского танка в одиночку принимает бой с двумя украинскими танками и пятью бронемашинами. Затем глава Минобороны России Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, уничтожившего колонну ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии объяснили причину увольнения главы Минобороны Украины

    Тела украинских солдат запретили забирать с поля боя

    В российском городе загорелось двухэтажное здание

    Власти Тверской области прокомментировали уничтожение дрона

    Власти Истры рассказали о пожаре после падения летевшего в Москву беспилотника

    Красноярские следователи завершили дело об убийстве 23-летней давности

    Многодетный отец-одиночка раскрыл способ научить сыновей готовить

    Россияне поели домашний салат «Оливье» и массово отравились

    Девушка приехала домой раньше обычного и сделала внезапное открытие о бойфренде

    В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости