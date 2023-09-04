Группировка «Запад» уничтожила до роты бойцов ВСУ на купянском направлении

Глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал об уничтожении российскими военными до роты бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщает ТАСС.

«Средствами ПВО огнем из вооружения ЗРК "Тор" уничтожены два разведывательных беспилотных летательных аппарата "Фурия" и "Валькирия" в районе населенных пунктов Таволжанка, Николаевка», — заявил он, отметив, что враг потерял до роты солдат, а также два автомобиля.

Также, по его словам, российским артиллеристам удалось уничтожить американскую гаубицу М777 и два минометных расчета около населенных пунктов Шейковка и Крахмальное.

Ранее обозреватель National Interest (NI) Саадаин Гардези заявил, что, применяя отправленные Западом кассетные боеприпасы, ВСУ рискуют навредить себе и мирному населению из-за недостаточного количества развединформации.