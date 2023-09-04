Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:24, 4 сентября 2023Россия

Российские военные уничтожили роту бойцов ВСУ

Группировка «Запад» уничтожила до роты бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал об уничтожении российскими военными до роты бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщает ТАСС.

«Средствами ПВО огнем из вооружения ЗРК "Тор" уничтожены два разведывательных беспилотных летательных аппарата "Фурия" и "Валькирия" в районе населенных пунктов Таволжанка, Николаевка», — заявил он, отметив, что враг потерял до роты солдат, а также два автомобиля.

Также, по его словам, российским артиллеристам удалось уничтожить американскую гаубицу М777 и два минометных расчета около населенных пунктов Шейковка и Крахмальное.

Ранее обозреватель National Interest (NI) Саадаин Гардези заявил, что, применяя отправленные Западом кассетные боеприпасы, ВСУ рискуют навредить себе и мирному населению из-за недостаточного количества развединформации.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российский истребитель применил ракету «Кинжал» в ходе спецоперации

    В Турции заявили о надежде на возобновление зерновой сделки

    Неймар описал выступление Месси за ПСЖ словами «прошел через ад»

    Мужчина переехал в новый дом и столкнулся с пугающей находкой

    ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным лиманом

    Альтернативы зерновой сделке без участия России назвали небезопасными

    Российские военные поразили пункт управления ВСУ под Времевкой

    Раскрыты тренды на цвета осенью и зимой 2023-2024 годов

    Малышева перечислила опасные осенние заболевания

    Военкор рассказал о наблюдении ВСУ за подбитой техникой с помощью дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости