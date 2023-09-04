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03:24, 4 сентября 2023Мир

В США предупредили Украину о «тумане неизвестности» на поле боя

NI: кассетные боеприпасы опасны для ВСУ из-за тумана неизвестности
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Применяя отправленные Западом кассетные боеприпасы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют навредить себе и мирному населению из-за недостаточного количества развединформации. Об этом заявил обозреватель National Interest (NI) Саадаин Гардези.

По его словам, опасные боеприпасы поступили в целый ряд артиллерийский подразделений. «Сохраняется риск их несанкционированного или случайного применения в так называемом "тумане неизвестности"», — предупредил автор. Эксперт из США объяснил, что туманом неизвестности или туманом войны называют отсутствие достоверных данных о ситуации на поле боя.

Журналист указал на то, что боеприпасы кассетного типа крайне ненадежны из-за высокого процента отказа и брака.

В августе стало известно, что Соединенные Штаты не включили кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине.

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    Марина Совина
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